سامي سعيد يغني للوطن من الحجر الصحي-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أصدر الفنان المغربي ​سامي سعيد​ النسخة المغربية لنشيد موطني من قصيدة الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان والحان محمد فليفل، وتوزيع وميكساج فؤاد خدري، والتي غناها من داخل الحجر الصحي مع مجموعة من العازفين الماهرين المغاربة.

سامي سعيد هو فنان مغربي من مواليد مدينة مراكش متميز فنيا على الصعيد الوطني و العربي، له عدة أعمال جميلة وراقية الذوق من بينها الأغنية الدينية ياربي عندك جيت و أغنية c’est pas facile بدأت بوادر موهبته في سن مبكرة جدا حيث تمرن على أغاني كبار العرب. بدأ مشواره الفني بدراسته الأكاديمية للموسيقى، و شارك أيضا في عدة مهرجانات وطنية و دولية.

وفي عام 2014 قام بتسجيل ألبومه الغنائي الأول عبارة عن سهرة حية أعاد من خلالها إحياء مجموعة من الأغاني الخالدة مثل "يامراكش, أهواك, بنت المدينة".

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