أحمد سعد يسخر من نفسه بسبب مسلسل "البرنس"

ميرنا وليد - بيروت - يشارك الفنان المصري ​أحمد سعد​ بصوته وتأديته لمقاطع موسيقية في مسلسل "​البرنس​". خصوصا في المشاهد الحزينة. ويبدو ان هناك مشهد مر من دون وضع صوته عليه ولذلك سخر أحمد سعد، من نفسه ونشر صورة له على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي بالابيض والاسود وعلق عليها كاتبًا: "مش غريبة يبقي فيه مشهد حزين في البرنس من غير ما أغني إزاي فاتني المشهد ده".

مسلسل "البرنس" بطولة ​محمد رمضان​ ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم

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