كنان إميرزالي أوغلو بتصريح مثير الجدل عن العلاقة الجنسية والإغتصاب!!

ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل التركي الشهير ​كنان إميرزالي أوغلو​ جدلاً واسعاً بين الجمهور وذلك بعد تصريح له عن أنه يفضّل العلاقة الجسدية الطبيعية على أن يلجأ الإنسان للاغتصاب بسبب كبته لكل رغباته.

وقال:"لا أشجعكم على العلاقات، لكنني أفضلها وأقول لكم بجرأة مارسوها ولا تغتصبوا أو تمارسوا أي اعتداء على فتاة أو صبي أو عجوز"، مضيفا:"بدأنا نسمع قصصًا مرعبة تحدث في أحياء وشوارع القرى التركية، نسبة الاغتصاب ترتفع وهذا كله بسبب الكبت الجنسي".

وتابع: "لو أن رغباتكم مشبعة ما لجأتم للاغتصاب أو غيره من السلوكيات الشاذة، لذا مارسوا الحب عبر الزواج أو خارجه كما تقتنعون"، وهو التصريح الذي جعل الكثيرين ينقسمون حوله، إذ هاجمه البعض، فيما أشار آخرون إلى أنه يتحدث بمنطقيةٍ تامة.

وكان من بين المنتقدين له، الممثلة التركية هاندا اتايزي، إذ أنها وصفته فيه بأنه شخصٌ غير موهوب، قائلةً: "أجد كيفانش تاتليتوغ موهوبٌ للغاية بينما كنان أميرزالي أوغلو ليس كذلك، لو أنك أخذت شخصا من الشارع ليمثل فهو أفضل منه"