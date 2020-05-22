ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ فيديو على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تعلم الشابات كيف يقصن شعرهن في المنزل خلال الحجر المنزلي اذ ان هناك العديد من الصبايا لا يستطعن زيارة الحلاق وتحسين قصة شعرهن قبل عيد الفطر.

ميريام شرحت كل التفاصيل التي قد تساعد اي شابة في كيفية قص شعرها وعلقت مطلقة هذا التحدي الفريد من نوعه تحت اسم Myriam haircut challenge : "اذا عبالك تستقبلي العيد بلوك جديد، ما إلك غير تقوي قلبك وتعملي التحدي" وأرفقته بهاشتاغ "خليك بالبيت"



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كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس تعلم الشابات كيف يقصن شعرهن خلال الحجر المنزلي وتطلق هذا التحدي - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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