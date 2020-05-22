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ميرنا وليد - بيروت - عمد عدد من النجوم السوريين إلى نعي زميلهم الممثل السوري مأمون الفرخ الذي توفي يوم أمس عن عمر 62 إثر احتشاء في العضلة القلبية في مسقط رأسه بدمشق، وذلك عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، معربين عن حزنهم وراجين من الله أن يرحمه.
وكان من بينهم الممثل السوري أيمن زيدان الذي نشر صورة له مع الفرخ عبر صفحته الخاصة وعلّق بالقول:"الغالي مأمون الفرخ وداعاً".
الممثل قصي خولي الذي نشر صورة الراحل وعلّق بالقول:"أنا لله وأنا اليه راجعون الاستاذ مأمون الفرخ في ذمة الله الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة ويصبر اهلك وأحباب".
المخرجة رشا شربتجي التي نشرت صورة الراحل أيضاً وعلّقت بالقول:"لروحك الرحمة والسلام".
الممثلة شكران مرتجى، التي علّقت على صورة الفرخ بالقول:"أستاذ مأمون مابيكفي الأيام القاسيه والصعبة اللي عم نمرق فيها رحيلك زادها ألماً جاري الغالي والفنان القدير في رحمة أثر إحتشاء عضلة القلب، الفاتحة رجاءاً والدعاء".
ونذكر أيضاً الممثل طلال مارديني الذي نشر أيضاً صورة للراحل عبر صفحته الخاصة وعلّق بالقول:"عندما تضيق الدنيا يرحل الطيبون بصمت، الاستاذ الطيب الراقي مأمون الفرخ الله يرحمك".
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن زيدان وشكران مرتجى وقصي خولي وغيرهم ينعون مأمون الفرخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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