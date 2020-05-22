أيمن زيدان وشكران مرتجى وقصي خولي وغيرهم ينعون مأمون الفرخ

ميرنا وليد - بيروت - عمد عدد من النجوم السوريين إلى نعي زميلهم الممثل السوري ​مأمون الفرخ​ الذي توفي يوم أمس عن عمر 62 إثر احتشاء في العضلة القلبية في مسقط رأسه بدمشق، وذلك عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، معربين عن حزنهم وراجين من الله أن يرحمه.

وكان من بينهم الممثل السوري ​أيمن زيدان​ الذي نشر صورة له مع الفرخ عبر صفحته الخاصة وعلّق بالقول:"الغالي مأمون الفرخ وداعاً".



الممثل ​قصي خولي​ الذي نشر صورة الراحل وعلّق بالقول:"أنا لله وأنا اليه راجعون الاستاذ مأمون الفرخ في ذمة الله الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة ويصبر اهلك وأحباب".



المخرجة ​رشا شربتجي​ التي نشرت صورة الراحل أيضاً وعلّقت بالقول:"لروحك الرحمة والسلام".

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الممثلة ​شكران مرتجى​، التي علّقت على صورة الفرخ بالقول:"أستاذ مأمون مابيكفي الأيام القاسيه والصعبة اللي عم نمرق فيها رحيلك زادها ألماً جاري الغالي والفنان القدير في رحمة أثر إحتشاء عضلة القلب، الفاتحة رجاءاً والدعاء".



ونذكر أيضاً الممثل ​طلال مارديني​ الذي نشر أيضاً صورة للراحل عبر صفحته الخاصة وعلّق بالقول:"عندما تضيق الدنيا يرحل الطيبون بصمت، الاستاذ الطيب الراقي مأمون الفرخ الله يرحمك".