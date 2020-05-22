خاص الفن-هل اتصلت جويل بدر لمصالحة شيراز؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت معلومات خاصة لموقع الفن أن ​جويل بدر​ اتصلت هاتفياً بالفنانة اللبنانية ​شيراز​ لحلحلة الازمة التي حصلت بينهما بعد أن رفعت الاخيرة دعوى قضائية ضد بدر و تم تحويلها الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في وحدة الشرطة القضائية.

و تفيد المعلومات التي علمنا بها أن الاتصال أتى خلال تلقي المغنية دروساً بالموسيقى و لم يستمر سوى لثوان معدودة .

و تقول المعلومات أيضاً إن شيراز لم تتجاوب كثيراً مع اتصال جويل بدر بعد الحملة غير المبررة التي شنتها عليها من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي ووصلت الى مرحلة القدح و الذم و التشهير.

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