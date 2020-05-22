وظيفة الأحلام… كسب المال مقابل النوم على سرير فاخر

تتطلع الشركة البريطانية Olivia’s إلى توظيف شخص مهمّته الأساسية هي اختبار الأسرّة، والحكم على عناصر تتعلق بالراحة، والحجم، والجمالية، والمتانة، وتقديم تقارير مكتوبة عن تجربته مع كلّ سرير متاح للبيع في موقع الشركة عبر الإنترنت، وفق ما ذكره موقع “ميرور” البريطاني.

الحصول على أجر مقابل النوم.

وعلى الشخص المثالي للوظيفة أن يتمتع بقدرات ومهارات جيّدة في الكتابة، ولا يعاني من أي مشاكل نوم أساسية. وسيحصل المرشح المحظوظ على 60 جنيهاً إسترلينياً (78 دولاراً أميركياً) في الساعة بعد اختباره السرير لمدّة 5 أيام على الأقل، كما تتوقع الشركة تقارير مفصلة عن سريرين على الأقل في الشهر.

وتقول الشركة إن مبيعاتها ارتفعت منذ فرض الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وبما أن الأولوية هي منح الزبائن أفضل المنتجات المنزلية عالية الجودة، فإنها تتطلع إلى تطبيق نظام مراجعة مفصل وصريح على منتجاتها، بما في ذلك أسرّة غرف النوم والأسرّة النهارية للحدائق.