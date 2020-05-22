مفاجأة أحمد جمال لروح الشهيد أحمد المنسي

May 22, 2020
بالتزامن مع عرض الحلقة الـ 28 من مسلسل “الاختيار” الذي يروي ملحمة البرث، واستشهاد الأسطورة أحمد المنسي، الذي جسد شخصيته النجم امير كرارة، طرح الفنان المصري أحمد جمال، أغنية وطنية بعنوان “إحنا مش بتوع حداد”، إهداء لروح الشهيد الأسطورة أحمد المنسى، وجميع شهداء الوطن.
الأغنية تم طرحها على قناة احمد جمال الرسمية عبر موقع يوتيوب، وهي من ألحانه وكلمات محمد طارق وديع، وتوزيع الموسيقي أحمد حسام، وإلهامى دهيمة.
يقول مطلع الأغنية: “وقف هنا و افتح جميع كُتب التاريخ و أكتب و قول أبطال بتعشق أرضها و تضحى عادى بعمرها وسط الزهول صمت المكان فجر و أدان وصلوا حي على الحياه نده الوطن لبوا نداه ضحك العريس علشان عرف اليوم شهادته أكيد ينول”.
آخر أعمال احمد جمال أغنية بعنوان “كل سنة وانت طيب” كلمات نور الدين البنداري، الحان احمد جمال وتوزيع جيزو. وأطلقها بمناسبة عيد الحب في فبراير الفائت. الأغنية صورها “جمال” في لبنان تحت ادارة المخرج ريشا سركيس الذي وضع فكرة لافتة ضمن إطار رومانسي تتناسب مع أجواء العيد.
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