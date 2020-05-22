May 22, 2020
تعرضت الممثلة حلا شيحة لانتقادات بسبب ما قيل أنها خضعت لجراحة تجميلية في وجهها، ما انعكس سلباً على مشاهدها في مسلسل “خيانة عهد” الذي يعرض في شهر رمضان.
ونفت “شيحة” الأخبار التي تحدثت عن خضوعها لجراحة تجميل في وجهها. وكشفت لـ “الرؤية” إن دورها استلزم منها استخدام مستحضرات تجميلية لجعل ملامح وجهها حادة، بسبب الشخصية الشريرة التي تلعبها في العمل، مشددة على عدم خضوعها لمشرط الطبيب.
وتعيش الممثلة حلا شيحة حالة من السعادة عقب تفاعل الجمهور مع شخصية “فرح” في “خيانة عهد”، معبرة عن فخرها بهذه التجربة التي حققت أمنيتها بالتعاون لأول مرة مع النجمة يسرا.
مسلسل “خيانة عهد” بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد، وإنتاج مشترك بين شركة العدل غروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة تتجرأ وتتحدث… هل خضعت لعملية تجميل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.