بطلة “فضيلة وبناتها” تروي معاناتها

بيرلا جعجع: صرحت الممثلة التركية افرا ساراتش اوغلو ان الفقر ليس عيباً، مشيرة الى أنها عاشت طفولة سيئة مع والدتها بعد ان انفصل والدها عنهما.

وقالت افرا “عملت نادلة في أحد المطاعم وانا في الـ 13 من عمري وكانت حياتي مرهقة ولكنني كنت سعيدة عندما ارى ضحكة امي”.

Advertisements

نذكر ان افرا ساراتش اوغلو شاركت في عدة مسلسلات ابرزها مسلسل “فضيلة وبناتها” والذي يصف معاناة الأم فضيلة في تربية بناتها بلا أب وبظروف مادية صعبة.

أما أول ظهور لها في السينما من خلال فيلم “الفرصة الثانية”، إلى جانب الفنان الشهير أوزكان دنيز. ثم قامت بدور البطولة في فيلم “طفل سيء” عام 2017 إلى جانب طولغا ساريتاس. ومؤخراً شاركت في بطولة مسلسل “المعلم”.

ترجمة موقع الخليج 365.