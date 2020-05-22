مقتل أمير كرارة في "الاختيار" يسبب حزنا واسعا بين الجمهور (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ انطلاق حلقات مسلسل "الاختيار" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري أمير كرارة، ويجسد من خلاله شخصية أحمد صابر محمد علي المنسي وهو عقيد أركان حرب قائد الكتيبة 103 صاعقة بالعريش في شمال سيناء، وهي تلقى نسبة مشاهدات عالية، غير أن الحلقة الـ 28 كان لها مردود خاص على المشاهدين.

وحظيت وسوم باسم #المنسي و #الاختيار و #ملحمه_البرث بتفاعل جماهيري واسع حتى قبل عرض الحلقة خاصة أنه تم الإعلان فيها عن عرضها من دون فواصل إعلانية، إضافة إلى تعريف المشاهدين بأن تلك الحلقة ستشهد مقتل أمير كرارة المجسد لشخصية المنسي، ومع عرض الحلقة تواصل التفاعل حتى جاءت لحظة مقتله؛ ما سبب حزنا واسعا بين المتابعين.

وأعاد مقتل أمير كرارة في المسلسل مشهدا واقعيا لمقتل المنسي في واقعة ملحمة البرث حدث فجر 7 يوليو عام 2017، بعدما اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوي من جانب الإرهابيين منطلقة تجاه تمركز كتيبة المنسي ورفاقه في الكتيبة 103 وقيادة عملية الهجوم على الشهيد أحمد المنسي.

وبدأت حلقة "الاختيار" الجديدة بانتشار مكثف لعدد كبير من الجماعات المسلحة حول كمين البرث للهجوم على أبطال ووحوش كتيبة 103 صاعقة، التي يقودها الفنان أمير كرارة "المقدم أحمد المنسى" وأظهرت المشاهد دفاع الجنود عن أرض سيناء؛ ووقع ضحية الهجوم الإرهابي في ملحمة البرث ما يقرب من 28 شهيدًا.

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وأظهرت حلقة "الاختيار" واقعية؛ لما استخدمته العناصر الإرهابية فى هجوم البرث من خلال سيارات مفخخة واختراق للحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة وإحداث موجة انفجارية أدت إلى هدم الموقع الذي كان يتمركز فيه أحمد المنسي ورفاقه، وبدأ هجوم المنسي ورفاقه ضد العناصر الإرهابية من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بي جي فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة حتى جاءت لحظة مقتل أحمد المنسي.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي كُتبت آلاف التغريدات والمنشورت بشأن الشهيد أحمد المنسي الذي كان بطل حلقة اليوم، وتم تداول الصور الحقيقية للشهداء الحقيقيين في واقعة ملحمة البرث وسط دعوات لهم بالرحمة والمغفرة.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة ويشاركه العمل أحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبد الخالق، وغيرهم وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.