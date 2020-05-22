جيجي حديد ترد على ادعاءات لجوئها لـ"الفيلر"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جيجي حديد واحدة من أبرز وأجمل العارضات ودائمًا ما تخطف الأنظار أينما ظهرت ومهما كانت إطلالتها بسيطة ودون مكياج.

ومؤخرًا، سُلطت الأضواء على جيجي أكثر، وأثارت العديد من التكهنات حول لجوئها للفيلر، حيث أشار الكثير من الأشخاص إلى أن وجهها وخاصة وجنتيها أصبحتا ممتلئتين ومشدودتين أكثر، وهو ما ردت عليه العارضة الحسناء في لقاء فيديو مباشر مع ايرين بارسونز، خبيرة تجميل علامة مايبيلين.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شاركت جيجي (25 عامًا) في اللقاء أمس الأربعاء بإطلالة بسيطة اعتمدت على قميص وردي من رالف آند لورين ومكياج ناعم من درجات الخوخي والبرونزي.

وتناولت في حديثها ما انتشر من ادعاءات حول لجوئها للفيلر وكان ردها ضحكة ساخرة ثم قالت: "الناس يعتقدون أنني لجأت للفيلر ولهذا السبب وجهي أصبح ممتلئًا! لطالما كنت هكذا منذ أن وُلدت".

وأضافت: "لطالما كان لدي وجنتان ممتلئتان منذ صغري كما أن وجهي أصبح أكثر امتلاءً بسبب الحمل، ولكني لم أحقن وجهي بأي شيء، فأنا سعيدة بشكلي كما هو مثلما خلقني الله"، كما نسبت جيجي جمالها إلى والدتها وقالت إن لديها وجنتين جميلتين.

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وتعليقًا على اللجوء إلى الفيلر وعمليات التجميل، قالت جيجي أيضًا: "يسعدني أن يفعل الجميع ما يريدون ويجعلهم سعداء ويشعرهم بمزيد من الراحة والرضا عن أنفسهم، ولكني شخصيًا لا أستطيع تحمل الأمر ويرعبني، حيث أظل أفكر بشأن ماذا لو حدث خطأ ما، فالكثيرون يسارعون لإجراء عمليات تجميل وتغييرات دائمة في وجوههم، إلا أنني أتقبل نفسي، فأنا سعيدة بشكلي كما هو وبكيفية سير الأمور على طبيعتها".

ومع ختام حديثها، وجهت جيجي رسالة إلى محبيها وغيرهم وقالت: "تقبلوا وجوهكم الجميلة كما هي، مثلما خُلقت وتتخذ سمات من والديكم".

ويمثل هذا اللقاء أحدث ظهور لجيجي بعدما أثارت الجدل وفاجأت الجميع بإعلان خبر حملها من زين مالك في الشهر الماضي خلال لقاء لها مع جيمي فالون، ومن المتوقع أن تلد جيجي طفلها الأول في غضون أشهر قليلة.

وكان خبر حمل جيجي مفاجئًا للجميع، حيث تمكنت من إخفاء بطنها باحترافية خاصة أنها شاركت في وقت سابق من هذا العام في أكثر من عرض أزياء خلال ماراثون أسابيع الموضة الأربعة نيويورك ولندن وميلانو وباريس، كما جاء هذا الخبر بعد فترة وجيزة من عودتها إلى زين مالك عقب فترة انفصال طويلة.

ووسط أزمة كورونا، تعزل جيجي نفسها حاليًا في مزرعة عائلتها في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث تعيش برفقة زين وشقيقتها ووالدتها.