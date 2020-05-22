شكرا لقرائتكم خبر عن جزء ثالث من Legally Blonde قيد الإنتاج مع شركة MGM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المنتجان ميندى كالينج ودان جور رسميا مع شركة MGM لإنتاج فيلم Legally Blonde 3، ويعد العمل الثانى الروائى الذى يتشارك الثنائى فى كتابته، على أن تقوم الممثلة العالمية ريس ويذرسبون بدور البطولة، وتكرر دورها كمحامية إيلى وودز، كما تشارك فى إنتاج العمل من خلال شركتها Hello Sunshine مع المنتج الأصلي للسلسلة مارك بلات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

وحقق الجزءان Legally Blonde نحو 267 مليون دولار في شباك التذاكر العالمى، وكانت قد وصلت تكلفة الجزء الأول من العمل 18 مليون دولار، وحقق 141.8 مليون دولار أمريكى فى شباك التذاكر العالمى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

كما أكدت بعض التقارير، أن ستوديوهات MGM خسرت مبالغ ضخمة تتراوح بين 30:50 مليون دولار بسبب تأجيل فيلم الاكشن No Time to Die، بطولة الممثل العالمي دانيال كريج، من شهر إبريل المقبل لشهر نوفمبر بسبب أحداث فيروس كورونا التي يعاني منها العالم.

Advertisements

ووفقاً لجريدة collider فإن الفيلم الذى كان ينتظر عرضه في شهر أبريل المقبل، تكبد الكثير من الخسارة بسبب تأجيل عرضه لشهر نوفمبر، وإيقاف عرضه فى جميع أنحاء العالم من اليابان وصولاً لإيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأبرز التقرير أن الشركة المنتجة للفيلم كانت تتوقع افتتاحية ضخمة في الأسبوع الأول من عرضه تتراوح من 200:300 مليون دولار، وحصيلة إيرادات تصل لمليار دولار خلال منافسته في الشهر الأول من عرضه، وسرعان ما تغيرت الخطط وتم تأجيله لشهر نوفمبر المقبل.

الفيلم الجديد هو النسخة الـ 25 من السلسلة، حيث قدم كريج قبل عدة سنوات فيلم Specter، وحقق نجاحا كبيرا، ويشارك في بطولة هذا الفيلم نجم الأوسكار العام الماضى، رامي مالك حيث يجسد الشخصية الشريرة.