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شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا بابا" أحدث أغانى حميد الشاعرى من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب حميد الشاعرى مع الشاعر محمد البوغة، فى أغنية جديدة بعنوان "أنا بابا"، من ألحان مديح محسن، وتوزيع أمين نبيل، وهندسة صوت أحمد جودة، ومن المقرر أن يتم طرحها وقت طرح الألبوم فى الأيام المقبلة.
وطرح حميد الشاعرى مؤخراً أغنية ديو بمشاركة كل من إيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر بعنوان "قادرين"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ولاقت إعجاب الجمهور، الذى أشاد بها عبر وسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا".
الأغنية عبارة عن فيديو كليب مصور، كلمات الشاعر أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومكساج وماستر "توما" تحت إشراف ورؤية الكابو حميد الشاعرى، الذى يجهز لطرح ألبومه الجديد إذ أنه فى المراحل النهائيه للمكساج والماستر للألبوم.
وكان النجم حميد الشاعرى قد أعلن عن عمله مع الملحن محمد رحيم وعزيز الشافعى على أكثر من أغنية جديدة، وذلك لضمها ضمن ألبوم الكابو الجديد، ولم يكشف عن أى معلومات حول الأغانى التى يجرى تنفيذها حاليًا بالتعاون مع الشاعر محمود صلاح.
يذكر أن حميد انتهى من تسجيل الديتو الغنائى مع المطرب مصطفى قمر، والتى تحمل اسم "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.
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