أفلام ومسرحيات وحفلات غنائية تعرض لأول مرة.. جدول عروض روتانا لمشاهديها في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

احتفالا منها بعيد الفطر المبارك، قررت شبكة قنوات روتانا إهداء جمهورها مجموعة من أهم وأضخم الأعمال السينمائية والمسرحية العربية المصرية والخليجية في عيد الفطر، وبعضها يعرض للمرة الأولى على الشاشة الفضية.

وتُعرض الأفلام في العاشرة مساء بتوقيت السعودية والتاسعة بتوقيت مصر، ومنها فيلم "عندما يقع الإنسان فى مستنقع أفكاره فينتهى به الأمر الى المهزلة"، وذلك أول ايام عيد الفطر وهو من بطولة الفنان الكوميدى بيومى فؤاد.

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كما تعرض روتانا سينما خلال أيام العيد المتتالية، أفلاما جماهيرية منها "فص ملح وداخ" لعمرو عبدالجليل، وفيلم "يجعلو عامر" لأحمد رزق، وفيلم "سمكة وصنارة" ، و"فول الصين العظيم"، و"بنات العم" و "الماء والخضرة والوجه الحسن".

وتقدّم قناة روتانا كوميدي لمشاهدي العالم العربي، باقة من أهم الأفلام التي اندرجت ضمن هذه القائمة عبر السنوات الماضية مع عمالقة الشاشة منهم إسماعيل ياسين في فيلم "اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين"، عادل إمام في "هاللو أمريكا"، وسعيد صالح وأحمد زكي ويونس شلبي في مسرحية "العيال كبرت"، وفيلم "تجيبها كده تجيلها كده هي كده" وغيرها.

وتقدم قناة روتانا خليجية في تمام الساعة الرابعة عصرا مسرحية "باي باي لندن"، وهي مسرحية كوميدية كويتية اجتماعية من بطولة عبد الحسين عبد الرضا وغانم الصالح وهيفاء عادل، والفيلم الكوميدي "رغدة متوحشة" الذي تصدّر شباك تذاكر الإيرادات السينمائية وهو من بطولة رامز جلال، وفي الساعة التاسعة مساءً، مشاهدو الوطن العربي على موعد مع حفل خاص ومميز لفنان العرب، محمد عبدو عبر روتانا خليجية، سيقدّم خلاله أجمل ما يتضمنه أرشيفه الموسيقي.