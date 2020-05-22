ياسمين صبري تنشر صورة في طائرة خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، صورة لها في طائرة خاصة. ووضعت ياسمين علامة القلب في تعليقها على الصورة. وتشارك ياسمين صبري في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "فرصة تانية"، إلى جانب أحمد مجدي وآيتن عامر وهبة مجدي، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.

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