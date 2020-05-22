كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ''هو انت سبتني علشان أسيبك يا صاحبي".. الجمهور يشيد بأداء كريم محجوب في "الاختيار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الجمهور بمشهد جسده الفنان كريم محجوب ترك أثرًا في نفوس الشعب خصوصًا بعد ما تضمنته الحلقة الثامنة وعشرون من صعوبات وموت الشهيد البطل أحمد المنسي ومجموعة من جنوده الشهداء.

وقد تضمن المشهد موت الشهيد علي علي أثناء خروج أنفاسه الأخيرة بعد محاربته وشجاعته لأخر نفس بالتصدي في وجه التكفريين.

وتحدث الشهيد علي علي الذي يجسده الفنان تامر مجدي مع صديقه الجندي البطل تايسون الذي يجسده الفنان كريم محجوب، والذي طلب منه أن لا يتركه وكان رد تايسون بعبارة لمست قلوب الجمهور "هو انت كنت سبتني عشان أسيبك يا صاحبي.. ارتاح يا علي.. ارتاح".

وتتضمنت الحلقة ال28 من "الاختيار" أحداث ملحمة البرث، وإستشهاد الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، الذي كان يتضمن المسلسل قصة حياته وإستشهاده في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

يذكر أن مسلسل "الاختيار " بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، كريم محجوب، كريم العمري، عصام السقا، كريم عبد الجواد، دينا فؤاد، سارة عادل، محمود حافظ، الكثير من ضيوف الشرف في كل حلقة، من إخراج بيتر ميمي، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار".