نانسي عجرم تحيي حفل عيد الفطر اونلاين.. وهكذا تستطيع حضوره!

كتب امير فتحي في الجمعة 22 مايو 2020 06:57 صباحاً - تحيي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا افتراض بمناسبة عيد الفطر وذلك عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب، يوم 26 من مايو الجاري.

وروجت نانسي عجرم للحفل عبر فيديو طريف نشرته على حسابها على انستغرام قالت فيه “لأنه السنة العيد غير حضروني بـ special concert live بـ 26 الشهر لنكون سوا بالظروف الصعبة اللي عم نقطع فيها ونغير جو شوي “.

وكتبت نانسي عجرم في حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور إنستقرام: “الموسيقى بتجمعنا.. وهي وحدا بترسم بكرا أحلى لحياتنا رح كون معكن بحفل “لايف” عبر قناتي الرسمية على يوتيوب لنحتفل مع بعض بالعيد”.