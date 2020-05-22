شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد كيف قتلت ريهام حجاج أبيها فى "لما كنا صغيرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سببت أحداث الحلقة 28 من مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، صدمة لدى المشاهدين بعد اعترافات "دنيا" ريهام حجاج بتفاصيل جريمتها بقتلها أبيها وصديقتها "نهى" نسرين أمين.

وقالت "دنيا" ريهام حجاج خلال التحقيقات إنها كانت تدافع عن أمها "ندى بسيونى" أثناء اعتداء أبيها "أيمن عزب" عليها، فضربته "دنيا" بالفازة على رأسه فسقط ميتا، وذلك خلال وجود "نهى" نسرين أمين فى منزلها للمذاكرة استعدادا للامتحانات.

ودفنت "دنيا" ريهام حجاج جثة أبيها بمساعدة "نهى" نسرين أمين وأمها "ندى بسيونى" فى جنينة الفيلا، وبعد الحادث بدأت "نهى" فى استغلال "دنيا" وتهديدها مقابل ألا تعترف عليها، وتطالبها بأن تلتحق بالجامعة الأمريكية على نفقتها الخاصة.

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ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏‏‏9:30 ‏‏‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏‏القناة ‏الأولى ‏‏المصرية ‏الساعة 11 وهو بطولة محمود ‏حميدة، ‏خالد ‏النبوى ، ريهام حجاج ،ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، ‏وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن ‏عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏‏أيمن ‏‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على و انتاج شركة ارت ميكرز للمنتج ‏احمد عبدالعاطي.‏

وتدور قصة المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول خمس أصدقاء ‏تخرجوا ‏فى الجامعة الأمريكية، وعملوا فى مكان واحد سويا يترأسه ‏دكتور الجامعة ‏سليم منصور الذى يتورط فى أعمال مشبوهة، وإذا ‏بجريمة قتل تقع فى ‏ظروف غامضة وتغير مجريات الأمور ويتم ‏البحث عن القاتل‎.‎