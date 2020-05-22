شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "خيانة عهد" الحلقة 28.. بيومى فؤاد يكتشف حقيقة مقتل هشام نجل يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 28 من مسلسل "خيانة عهد"، اكتشاف بيومي فؤاد حقيقة مقتل هشام نجل يسرا علي يد فرح "حلا شيحة" شقيقة يسرا، حيث قام بيومي بمراقبة يسرا ليجدها تدخل إلي منزل جومانة مراد وهو ما دفعه للدخول إلي المنزل ليجد يسرا لديها ويطالبها بإخباره عن سبب وجودها لدي جومانة مراد، لتحكي له جومانة حقيقة مقتل هشام وكيف قتلته شقيقة يسرا بحقنه بالهيروين.

وشهدت يسرا في النيابة ضد شقيقتها حيث انكرت أقوال حلا شيحة بأنها اتصلت عليها لتعطل سيارتها، وأكدت يسرا في النيابة أن حلا اشترت مركز طبي وسيارة فارهة ولا تعرف من أين حصلت علي المال، وهو ما قد يجعل النيابة تثبت تهمة التجارة في المخدرات علي حلا شيحة.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.