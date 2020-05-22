شكرا لقرائتكم خبر عن تيموثى أوليفانت ينضم إلى الموسم الثانى من مسلسل The Mandalorian والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الممثل تيموثى أوليفانت إلى الموسم الثانى من مسلسلThe Mandalorian ، العمل الذى تدور أحداثه فى عالم حرب النجوم، ولم يعلن عن الدور الذى سيلعبه أوليفانت إلى الآن، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، ولم يكن أوليفانت الأول أو الأخير فى إضافات الموسم الثانى من العمل، حيث انضم كل من Rosario Dawson و Kate Cahov و Michael Peine، إلى الموسم الجديد من The Mandalorian.

كما كان انضم الممثل تيمويرا موريسون إلى الموسم الثانى من The Mandalorian، الذى يعرض على شبكة ديزنى بلس، ومن المقرر أن يعرض أكتوبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، وتشير التقارير إلى أن دور موريسون صغير، وأبقى العاملون على العمل خبر انضمام موريسون سرا، ولم يعلن عن الدور الذى سيلعبه إلى الآن.

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كما تظهر الممثلة العالمية جيمى لى كيرتس، فى الموسم الثانى من مسلسل حرب النجوم، The Mandalorian، الذى يعرض على شبكة ديزنى بلس.

وكانت قررت شبكة قنوات ديزنى تجديد مسلسل الإثارة والتشويق The Mandalorian، لموسم ثالث، وذلك قبل عرض الموسم الثانى من العمل، وذلك بعد نجاح الموسم الأول الذى عرض فى نوفمبر الماضى، وحصد تقييمات وصلت لـ 9.0 عبر موقع IMDB الشهير، ويدور مسلسل The Mandalorian حول انتهاء كل من المحاربين Jango و Boba Fett، وبالتالي يظهر محارب آخر في عالم حرب النجوم، تم تعيين Mandalorian بعد سقوط الإمبراطورية، الذى يتبع آثار مصارع في المقاطع الخارجية للمجرة بعيدًا عن سلطة الجمهورية الجديدة.

المسلسل من بطولة كايل بيسك، بيدرو باسكال، بريندان وأين، برنارد بولين، الكسندرا مانيا، لويس ريتشارد جوميز، جمال عنتر، تيت فليتشر، طوني تابوادا، ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات تطرح كل واحدة في أسبوع.