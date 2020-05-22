شكرا لقرائتكم خبر عن الفتوة ياسر جلال جامد قوى.. شاهد نجم الدراما فى جيم منزله (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن النجم ياسر جلال جمهوره على صحته من خلال فيديو ‏خص به ”الخليج 365”، من "جيم" منزله أثناء أدائه التمارين ‏الرياضية، إذ يحافظ جلال على قوة بنيانه باستمرار، وهذا ساعده على تجسيد ‏العديد من الشخصيات التى تتطلب ذلك خلال السنوات الأخيرة.‏

وقال ياسر جلال خلال الفيديو: "كل سنة وأنتوا طيبين.. بشكر كل ‏الناس اللى اتصلت عشان تطمن على صحتى.. بطمن كل ‏الناس.. وأقولهم الحمد لله انا معنديش حاجة".‏

Advertisements

وأوضح جلال: كنت بعمل مداخلة على سكايب بعد الفطار على ‏طول.. كنت لسه واكل وبطنى مليانة.. أنا بقول كدة عشان بخاف ‏إن الناس تفتكر إن بستغل عطف حد.. ده مش أسلوبى".‏

ووعد ياسر جلال جمهوره بمفاجآت فى الحلقة 30 من مسلسل ‏‏"الفتوة" الذى ينافس به فى الموسم الدرامى، قائلا: "الحلقة الـ 30 ‏من الفتوة ضرب نار".‏

يذكر أن النجم ياسر جلال تصدر مؤشرات البحث على جوجل وتريندات تويتر بعد حادث محاولة قتل حسن الجبالى، وهى الشخصية التى يجسدها ضمن أحداث مسلسله الرمضانى "الفتوة"، والذى يعرض حصرياً على قناة الحياة، ويشاركه البطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم مى عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى ورياض الخولى وأحمد خليل وأنعام سالوسة ومجدى فكرى، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج حسين المنباوى.