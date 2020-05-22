شكرا لقرائتكم خبر عن بصوت أمير كرارة.. ابن شقيقة أنغام يجسد مشهد استشهاد المنسى فى مسلسل الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جسد الطفل ياسين ابن شقيقة الفنانة أنغام مشهد استشهاد البطل المنسى، الذى قام بدوره الفنان أمير كرارة في مسلسل الاختيار، الذى حقق تفاعل وجماهيره كبيرة منذ عرضه في شهر رمضان.

ظهر صوت الفنان أمير كرارة للشهيد المنسى، حيث أوصى رجاله في كمين البرث أن يدفن بالافارول لأن الشهيد لا يغسل ولايكفن.









وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة قناة ON، أحداثاً مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل.

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وفي فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسي ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذي كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.