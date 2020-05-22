شكرا لقرائتكم خبر عن بفيديو ساخر وكدمات بالوجه.. دياب يستعين بزوجته للرد على دوره فى فرصة تانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما أثارت شخصيته جدلا واسعا في مسلسل "فرصة تانية"، بث الفنان محمد دياب مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أكد فيه أن شخصية مدحت التي جسدها في المسلسل ليست شخصيته الحقيقة، مؤكدا أنه يتعامل مع زوجته بما يرضي الله.

قال النجم محمد دياب في الفيديو :" السلام عليكم.. بالنسبة للناس اللي بتسألني أنت بتعذّب مراتك وتبهدلها وتعاملها في البيت زي شخصية (مدحت) يا جماعة والله تمثيل وأكيد في بيتي غير كده خالص".

وتابع :" بعامل مراتي بما يرضي الله، وإيدي تتقطع قبل ما أمد إيدي عليها وعمري ما أقدر أمد إيدي على مراتي، وعشان أثبت صدق كلامي جايب مراتي أشهدها".

ثم سأل زوجته هاجر الإبياري التي ظهرت وعلى وجهها كدمات يبدو أنها "مزيفة" وتم عملها بـ"المكياج"، قائلا لها :"مش كدة يا حبيبتي.. قوليلهم أنك زي الفل"، فردت عليه قائلة: "أنا زي الفل".

وعلقت عليه زوجته في التعليقات:"الحمدلله .. أنا زي الفل"، كما علقت الفنانة أيتن عامر قائلة :"والله توقعت".

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وجسد محمد دياب شخصية "مدحت" في مسلسل فرصة تانية، حيث كان متزوجا من هبه مجدي التي لعبت دور "مريم" إلا أنها كان دائم يعنفها ويعتدي عليها بالضرب المبرح، وانتهت قصتهما بـ"الطلاق" بعد خروجه من السجن بتهمة تجارة المخدرات.

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