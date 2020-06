شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم مخيب للآمال للموسم الأول من مسلسل White Lines والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسلسل نيتفلكس الجديد "White Lines"، على تقييم وصل إلى 67% على موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرحه يوم 15 مايو الجارى، وجاءت هذه التقييمات مخيبة بالنسبة لـ شبكة نيتفلكس، حيث توقع الكثيرون نجاح السلسلة الجديدة بشكل أكبر، خاصة مع وجود متابعى السلسلة فى منازلهم بسبب فرض حظر التجول مع انتشار فيروس كورونا.



White Lines

المسلسل يحتوى على 10 حلقات، وقام بكتابتها نفس كتاب السيناريو لمسلسلى "The Crown" و"La Casa de Papel"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety ".

وتركز الدراما الجديدة على التحقيق فى الاختفاء الأسطورى لـ دى جى مانشستر من إيبيزا، بعد عقدين من اختفائه في ظروف غامضة على الجزيرة الإسبانية، تم اكتشاف جثته، الأمر الذي دفع أخته للسفر إلى هناك لمعرفة ما حدث له، وفى أثناء بحثها، ستبحر في "عالم مثير" من موسيقى الرقص، اليخوت الفائقة، الأكاذيب والتستر، وبالتالى كل ذلك يجبرها على "مواجهة الجوانب المظلمة من شخصيتها الخاصة في مكان حيث يعيش الناس حياة على حافة."

مسلسل White Lines من بطولة لورا حدوك، نونو لوبيز، مارتا ميلانز، دانيال ميس، خوان دييجو بوتو، بيدرو كاسابلانك، بيلين لوبيز، توم ريس هاريس، أنجيلا جريفين.

