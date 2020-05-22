تقييم مخيب للآمال للموسم الأول من مسلسل White Lines

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسلسل نيتفلكس الجديد "White Lines"، على تقييم وصل إلى 67% على موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرحه يوم 15 مايو الجارى، وجاءت هذه التقييمات مخيبة بالنسبة لـ شبكة نيتفلكس، حيث توقع الكثيرون نجاح السلسلة الجديدة بشكل أكبر، خاصة مع وجود متابعى السلسلة فى منازلهم بسبب فرض حظر التجول مع انتشار فيروس كورونا.
White Lines
المسلسل يحتوى على 10 حلقات، وقام بكتابتها نفس كتاب السيناريو لمسلسلى "The Crown" و"La Casa de Papel"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety ".
وتركز الدراما الجديدة على التحقيق فى الاختفاء الأسطورى لـ دى جى مانشستر من إيبيزا، بعد عقدين من اختفائه في ظروف غامضة على الجزيرة الإسبانية، تم اكتشاف جثته، الأمر الذي دفع أخته للسفر إلى هناك لمعرفة ما حدث له، وفى أثناء بحثها، ستبحر في "عالم مثير" من موسيقى الرقص، اليخوت الفائقة، الأكاذيب والتستر، وبالتالى كل ذلك يجبرها على "مواجهة الجوانب المظلمة من شخصيتها الخاصة في مكان حيث يعيش الناس حياة على حافة."
مسلسل White Lines من بطولة لورا حدوك، نونو لوبيز، مارتا ميلانز، دانيال ميس، خوان دييجو بوتو، بيدرو كاسابلانك، بيلين لوبيز، توم ريس هاريس، أنجيلا جريفين.
بالإضافة إلى ذلك تنضم الممثلة الأمريكية العالمية جيسيكا ألبا إلى عالم نيتفلكس، من خلال بطولتها للفيلم الجديد Trigger Warning، على أن تقوم المخرجة مولي سوريا، المرشحة للأوسكار عن فيلم Marlina the Murderer in Four Acts، بـ إخراج العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter"، يدور فيلم Trigger Warning على المحارب (ألبا) التى ترث شريط جدها وتواجه معضلة أخلاقية بعد معرفة الحقيقة وراء وفاته المفاجئة.، على أن يقوم المؤلف جوش أولسون، بـ كتابة النص.
كما أعلنت شبكة نيتفلكس عن طرح مسلسلها الجديد Cursed، سيدة البحيرة، خلال صيف 2020، ولم تحدد الشبكة بعد موعد محدد لـ طرح المسلسل المستوحى من الكتاب الأفضل مبيعًا الصادر عن صحيفة نيويورك تايمز، كتاب من تأليف "توم ويلر" و"فرانك ميلر"، التى تحمل نفس الاسم، حيث يتم تجسيد الأسطورة "الآرثريّة" التي يتم سردها من منظور "نيميو"، الشابة ذات الموهبة الغامضة التي يشاء لها القدر أن تتحول إلى "سيّدة البحيرة" ذات القوى الشديدة والمأساوية.
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