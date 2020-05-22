شاهد.. رجاء الجداوي تصاب بالإغماء في خلي بالك من فيفي

تبدأ الحلقة التاسعة والعشرون والأخيرة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب الفنانة القديرة رجاء الجداوي إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وقبل دخولها يحاول حارس الفيلا، استفزازها بعدم السماح لها بالدخول.

وتدخل رجاء إلى الفيلا وتحدث انفجارات تخيفها فتحاول فيفي عبده، بالإضافة إلى مكالمة تليفون تجعل فيفي عبده تخرج عن شعورها وتسب، وتحاول رجاءتهدئتها، وعندما تقوم رجاء بمكالمة السيدة في التليفون، تبدأ فيفي في الصراخ والسب مجددًا لكي توتر رجاء.

ثم تدخل السيدة التي هزئتها فيفي عبده إلى بيت فيفي، ثم تنشب شجار بالأيدي والسب بين فيفي والسيدة، ومن ناحيتها تحاول رجاء تهدئتها.

وفي ظل الشجار، تخفي الفنانة زينب عبيد مصوغات فيفي، ثم تتهمها فيفي بسرقة الذهب، وبعد ذلك تحاول رجاء أن تهديء الموقف، وتطلب من زينب بأن تجعلها ترى شنطتها، ومن ثم يستمر صياح فيفي عبده، حتى تسقط مغشيًا عليها.

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ثم تظهر السيدة الممسوسة وتحاول ان تتهجم على رجاء

وتقع مغشًيا عليها هي أيضًا، وتحاول زينب أن تهرب وتجعل رجاء تهرب معاها، ولكن ترفض رجاء، ومن ناحيتها يغمى على الفنانة القديرة رجاء الجداوي، ثن تحاول فيفي إفاقتها، وتكشف لها المقلب.

يذكر أن برنامج خلي بالك من فيفي تقديم الفنانة فيفي عبده، وهو برنامج مقالب حيث يتم استضافة بعض نجوم الفن والرياضة والإعلام، وهو عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.

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