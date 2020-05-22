صور.. محمد رمضان يوجه رسالة لعائلة الشهيد البطل أحمد منسي

نشر النجم محمد رمضان بعض الصور التي جمعته بأسرة الشهيد البطل أحمد منسي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر رمضان من خلالها أثناء حضوره جنازة البطل أحمد منسي، وعلق عليها قائلًا: طبعًا شرف عظيم إني عرفت القائد أحمد المنسي شخصيًا هو وعائلته الكريمة وابنه البطل الصغير وشرف ليا إني حضرت جنازته أو الزفة بتاعتوا إلى الجنة ونعيمها ان شاء الله .. رحم الله شهداء الوطن.

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يذكر أن مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.

جدير بالذكر أن النجم أمير كرارة جسد دور الشهيد البطل أحمد منسي في مسلسل

، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.

وتدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.