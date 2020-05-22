ريهام حجاج تعترف بقتلها لنسرين أمين في الحلقة 28 من لما كنا صغيرين

بعد انتهاء قضية مقتل نهى ( نسرين أمين ) وبراءه حسن ( نبيل عيسى ) فُتح التحقيق مرة أخرى بعد إيجاد الحاسب الآلي الخاص بالقتيلة وتم رصد محادثة تمت بينها وبين دنيا ( ريهام حجاج ) تهددها فيها بأبلاغ المباحث بأنها من قتلت والدها.

يتم القبض على دنيا والتحقيق معها من قِبل لواء جديد ( ماجد

المصري ) وبالفعل تعترف بانها من قتلت والدها بدون قصد، فلقد نشبت مشاجرة عنيفة بين والدها ووالدتها وكان يحاول قتلها قامت بضربه على رأسه مما ادى لوفاته وكانت نهى متواجده معهم في ذلك اليوم.

بدأت نهى في ابتزاز دنيا للحصول على ملابس وحقائق منها ومن

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ثم التكفل بمصاريف دراستها في الجامعة الامريكية كما تحكمت لسنوات في حياة دنيا إلي أن وصل الأمر لتهديدها إذا لم تزوجها لحسن ( نبيل عيسى ).

قررت دنيا التخلص من ابتزازها وقتلتها بسكين عليه بصمات حسن ومن ثم قامت بمسح التسجيل التي تعترف فيها دنيا بقتلها لوالدها.

يذكر أن مسلسل لما كنا صغيرين من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج وغيرهم من نجوم الفن، المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.