عقب انقاذ حسن الجبالي ( ياسر جلال ) من الموت المحقق بفضل العربجية، يذهب الشيخ مبروك ( أحمد خالد صالح ) لأخبار شكر ( هنادي مهنا ) والتى بدورها ستخبر ليل ( مي عمر ) ولكنها لاتستطيع القيام بمهمتها بسبب حبس عزمي ( أحمد صلاح حسني ) لليل في المنزل.
تستغل شكر ذهاب ليل لزيارة أهل حسن الجبالي وتجري عليها لأخبارها تذهب معها لرؤيته
يذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر وغيرهم ومن تأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي وإخراج حسين المنباوي.
كانت هذه تفاصيل خبر مي عمر تعود لياسر جلال بعد انقاذه من الموت في الحلقة 29 من الفتوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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