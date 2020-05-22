عقب انقاذ حسن الجبالي ( ياسر جلال ) من الموت المحقق بفضل العربجية، يذهب الشيخ مبروك ( أحمد خالد صالح ) لأخبار شكر ( هنادي مهنا ) والتى بدورها ستخبر ليل ( مي عمر ) ولكنها لا تستطيع القيام بمهمتها بسبب حبس عزمي ( أحمد صلاح حسني ) لليل في المنزل. تستطيع القيام بمهمتها بسبب حبس عزمي ( أحمد صلاح حسني ) لليل في المنزل. تستغل شكر ذهاب ليل لزيارة أهل حسن الجبالي وتجري عليها لأخبارها تذهب معها لرؤيته Advertisements وتظل معه في العربخانة ( محل أقامة العربجية ) مما يثير قلق عزمي فيبحث عنها لدى أسرة حسن فيعلم بأنه مازال على قيد الحياة وتظل معه في العربخانة ( محل أقامة العربجية ) مما يثير قلق عزمي فيبحث عنها لدى أسرة حسن فيعلم بأنه مازال على قيد الحياة يذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر وغيرهم ومن تأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي وإخراج حسين المنباوي.

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كانت هذه تفاصيل خبر مي عمر تعود لياسر جلال بعد انقاذه من الموت في الحلقة 29 من الفتوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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