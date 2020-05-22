شاهد .. عمرو الخضري يزيح الستار عن أحدث أغاني فضل شاكر

كشف الموزع عمرو الخضري عن احدث اغاني النجم فضل شاكر، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وصرح عمرو الخضري، قائلًا: بسم الله .. قريبًا أغنية للنجم فضل شاكر من توزيعي عمرو الخضري .. وكلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي. وألحان عمرو الشاذلي. Advertisements يذكر أن النجم فضل شاكر طرح مؤخرًا أغنية بعنوان بتوحشيني، وهي من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع علي أباظة، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 6 مليون مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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