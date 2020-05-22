مي عمر تقتل عايدة رياض في الحلقة 29 من الفتوة

عقب اتفاق ليل ( مي عمر ) مع سيد اللبان ( رياض الخولي ) على قتل حسيبة ( عايدة رياض ) في مقابل زواجها منه، تنفذ ليل الجزء الخاص بها فتفتح لهالباب وتضع المنوم في عصير النساء حارسات حسيبة ليستطيع أحد رجاله الدخول وقتل حسيبة.
بعد اكتشاف وفاة حسيبة يشك عزمي ( أحمد صلاح حسني
يذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر وغيرهم ومن تأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي وإخراج حسين المنباوي.
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