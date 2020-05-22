مي عمر تقتل عايدة رياض في الحلقة 29 من الفتوة

عقب اتفاق ليل ( مي عمر ) مع سيد اللبان ( رياض الخولي ) على قتل حسيبة ( عايدة رياض ) في مقابل زواجها منه، تنفذ ليل الجزء الخاص بها فتفتح له الباب وتضع المنوم في عصير النساء حارسات حسيبة ليستطيع أحد رجاله الدخول وقتل حسيبة. الباب وتضع المنوم في عصير النساء حارسات حسيبة ليستطيع أحد رجاله الدخول وقتل حسيبة. بعد اكتشاف وفاة حسيبة يشك عزمي ( أحمد صلاح حسني Advertisements ) في ليل فيحاول قتلها ولكنها تقسم بأنها ليست الفاعلة وأنها لم تترك غرفتها وأن الوفاة قضاء وقدر. ) في ليل فيحاول قتلها ولكنها تقسم بأنها ليست الفاعلة وأنها لم تترك غرفتها وأن الوفاة قضاء وقدر. يذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر وغيرهم ومن تأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي وإخراج حسين المنباوي.

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