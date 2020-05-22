ميرنا وليد - بيروت - فجع الوسط الفني بخبر وفاة الممثل السوري ​مأمون الفرخ​ عن عمر 62 إثر احتشاء في العضلة القلبية في مسقط رأسه بدمشق.

الراحل ممثل ومخرج مسرحي سوري من مواليد دمشق في 31 يناير 1958، وهو خريج بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل وقسم كلية الدراما والموسيقى، وحاصل على درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا.

شغل الفرخ منصب مدير مسرح القباني في دمشق سابقاً، ويشغل حالياً مدير مسرح الطفل والعرائس، وله عدة دراسات في هذا المجال مثل "سيكولوجيا اللعب عند الطفل" و"النص الموجه للطفل".

شارك مأمون الفرخ في أكثر من خمسين مسلسلاً درامياً كان آخرها الجزء العاشر من مسلسل "باب الحارة" بشخصية "أبو نكاشة"، ومن أعماله أيضاً "أبو كامل، يوميات مدير عام، العبابيد، بطل من هذا الزمن، الخوالي، ليالي الصالحية، حاجز الصمت، بكرة أحلى، الانتظار، تخت شرقي، الدبور، بواب الريح، الندم، وردة شامية، مسافة أمان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الممثل السوري مأمون الفرخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.