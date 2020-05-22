كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر لأول مرة تداول صور لمحمد رمضان أثناء تقبيله رأس الشهيد أحمد منسي بعد استشهاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر الفنان محمد رمضان، وهو يقبل رأس الشهيد أحمد صابر منسي، الذى استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح عام 2017.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور لمحمد رمضان، وهو في جنازة الشهيد أحمد منسى، وظهر وهو يقبل رأسه قبل الوداع الأخير.