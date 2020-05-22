كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أبناء أحمد منسي يشاركون في أغنية "إحنا مش بتوع حداد" لأحمد جمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك أبناء الشهيد أحمد منسي الثلاثة في أغنية "إحنا مش بتوع حداد" للفنان أحمد جمال، الذي أهداها لروح الشهيد البطل أحمد صابر منسي.

وظهر حمزة أحمد منسي، في بداية الفيديو كليب وهو يمسك بصورة والده ويقوم بتعليقها على الحائط، ظهرت إبنته عليا وهي تشاهد فيديو يجمع بينها وبين والدها وهي طفلة، كانت تبتسم.

طرح أحمد جمال أغنية "إحنا مش بتوع حداد" عقب الحلقة 28 لمسلسل "الاختيار" عبر صفحته الرسمية بموقع "الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وشهدت الحلقة 28 من مسلسل "الاختيار" أحداث كثيرة، فكانت تجسد ملحمة مربع البرث، بشمال سيناء، واستشهاد المقدم أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة، ومجموعه من الضباط والجنود، اثناء تصديهم لهجوم الارهابين.

وحازت أغنية "احنا مش بتوع حداد " على إعجاب الجماهير، وهى من كلمات محمد وديع، الحان أحمد جمال، توزيع و ميكس وماستر إلهامي دهيمة و أحمد حسام، إنتاج ستار إيدج هبة غندور و احمد عبد السلام.

