وفاة احد نجوم مسلسل باب الحارة عن 62 عاما!

تعازينا القلبيةبوفاة الزميل الفنان القديرمأمون الفرخاثر احتشاء عضلة قلبيةونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن ومكان التعزية بعد التواصل مع عائلة الفقيد انا لله وانا اليه راجعونPosted by ‎فرع دمشق لنقابة الفنانين‎ on Thursday, May 21, 2020