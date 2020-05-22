كتب امير فتحي في الجمعة 22 مايو 2020 03:58 صباحاً - نعت نقابة الفنانين السورية الفنان والمخرج المسرحي مأمون الفرخ، الذي وافته المنية اليوم عن عمر 62 عاما إثر احتشاء في القلب.
وشارك الفرخ في عدد من الأعمال الدرامية التي تنوعت بين المسلسلات التلفزيونية والإذاعية إضافة إلى المسرح، كما كانت له مشاركات في دبلجة الرسوم المتحركة وشغل موقع مدير مسرح القباني، ومدير مسرح الطفل والعرائس.
كما شارك في عشرات الأعمال كان أحد أشهرها مسلسل “باب الحارة” الذي أدى فيه دور “أبو سمير الحمّصاني”، إضافة إلى مشاركته في مسلسلات “يوميات مدير عام” و”أيام الغضب” و”أخوة التراب” و”بطل من هذا الزمان” و”الخوالي” و”العبابيد”، و”الهروب إلى القمة” و”ليالي الصالحية” و”أهل الراية” و”أسعد الوراق” و”الزعيم”، وغيرها الكثير.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة احد نجوم مسلسل باب الحارة عن 62 عاما! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.