ياسمين صبري تنشر صورة لها من داخل طائرتها الخاصة!

كتب امير فتحي في الجمعة 22 مايو 2020 03:58 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة جديدة لها، عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، هي الاولى لها من داخل الطائرة الخاصة المملوكة لزوجها الملياردير أحمد أبو هشيمة.
وظهرت ياسمين صبري، في الصورة، داخل الطائرة مرتدية فستان مُزهر، وتنظر من الشباك، ولكن لم يظهر أبو هشيمة معها.
واكتفت ياسمين صبري بالتعليق على الصورة بقلب احمر دون أن تكشف عن وجهتها أو سبب ظهورها بمفردها داخل الطائرة بدون زوجها، علما أن الآجواء المصرية مغلقة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
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