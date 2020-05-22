نيللي كريم تثير الجدل بهذه الصورة!

كتب امير فتحي في الجمعة 22 مايو 2020 03:58 صباحاً - خطفت الفنانة المصرية نيللي كريم الانظار بعد نشرها صورة جديدة لها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

غير ان الصورة اثارت الجدل بسبب وجود طلاء الاظافر على اصبع واحد من اصابعها ما جعل متابعيها يتساءلون ان كانت قد نسيت ازالته ام انه موضة جديدة.



This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Statushttps://twitter.com/NellyKarim/status/1263496944732844032?ref_src=twsrc%5Etfw

يذكر أن نيللى كريم تشارك فى السباق الرمضانى من بوابة مسلسل “بـ 100 وش” التى تقوم ببطولته مع الفنان آسر ياسين.