الولايات المتحدة تسجل 1255 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية المزيد

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، أكثر من 1255 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد وفيات الجائحة في البلاد إلى أكثر 94661، بحسب إحصائية جامعة جونز هوبكنز.



كما سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 22860 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و551095 إصابة.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة لثلاثة أيام تكريما لذكرى ضحايا فيروس كورونا.

وقال ترامب على تويتر "سأنكس الأعلام على المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة تخليدا لذكرى الأمريكيين الذين فقدناهم بسبب فيروس كورونا".

ترامب والإغلاق

وأكد ترامب، أمس الخميس، أن البلاد لن تغلق إذا واجهت موجة ثانية من فيروس كورونا.

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وقال ترامب في وقت سابق، إن بلاده ستنهي الإغلاق العام لتستأنف عجلة الاقتصاد سواء توفر لقاح مضاد لكورونا أم لا"، وذلك بالتزامن مع إعلانه عن تواصل الجهود الرامية للتوصل إلى لقاح بحلول نهاية العام.

وشبه ترامب عملية البحث عن اللقاح، التي يطلق عليها "أوبريشين راب سبيد " أي السرعة الصاروخية، بجهود الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية لإنتاج أول سلاح نووي في العالم.

لكن ترامب أوضح أنه حتى من دون توفر لقاح، يجب على الأمريكيين البدء في العودة إلى حياتهم كالمعتاد.

ويشكك العديد من الخبراء في إمكانية تطوير لقاح للفيروس في غضون عام.

وتعتبر الولايات المتحدة الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.