شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الدراما عن الاختيار: ملحمة وطنية رائعة تبرز دور الفن الحقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعرب عدد من نجوم الفن في مصر، عن سعادتهم بمسلسل الاختيار، وما جسده من شخصيات الابطال الحقيقيين، حيث قالوا إنه يعتبر تفعيلاً لدور الفن الحقيقى في المجتمع المصرى، كما أن له دور هام في تربية النشأ على الوطنية وتخليد قصص وحكايات هؤلاء الأبطال في عقولهم، وكتبت الفنانة منى زكى، عبر حسابها بموقع انستجرام:"شكراً قواتُنا المُسلحه..عندنا جيش مصري بنفتخر بيه وجيش تاني من امهات وارامل الشهداء اكيد فخورين بأبنائهم وازواجهم رغم الفراق والبعاد .. ربنا يصبر كل ام وكل اخت وكل زوجه وكل مصري فقد عزيز من اجل ارضنا".



الفنانة منى زكى عبر انستجرام

وقال الفنان أحمد صلاح حسنى، عبر حسابه بموقع انستجرام:" ابدعت يا حبيبي والف مبروك واحد من اجمل الاعمال الوطنيه علي مدار التاريخ اعلم بالمجهود المبذول لخروج الاختيار للنور بهذا الشكل المحترم والمشرف سواء منك او من كل نجوم العمل الكل ابدع الكل أعطي كل ما في وسعه لتوصيل اقرب صوره للواقع ... شكرًا أمير كراره شكرًا بيتر ميمي شكرًا باهر دويدار شكرًا للشركه المنتجه التي لم تبخل بأي شئ لخروج هذا العمل التاريخي بالعظمة ده".



أحمد صلاح حسنى عبر انستجرام

قال الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، عبر حسابه بموقع تويتر:" ياريت ردود الافعال على مسلسل الاختيار من الاطفال ومنهم ابني اللي عايش بكل حواسه واتعلم الوطنية من مسلسل وتأثيره برضه على الكبار يكون سبب لتغيير مفهوم الفن عند الناس ويكون دليل للدولة عشان تفضل تدي كمان اكتر لتفعيل دور الفن الحقيقي اللي بيأثر في الوجدان ..برافو والله زمان".



المؤلف والسيناريست أيمن بهجت قمر

ونشر الفنان هانى رمزى ، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة للبطل أحمد المنسى ، وعلق قائلاً:" تحيه لشهداء الوطن ... مسلسل الاختيار ملحمة وطنيه تحيه لكل صناعه كلنا جيش_مصر ولا يمكن ننسى العهد تحيا مصر".



الفنان هانى رمزى عبر انستجرام

وكتبت الفنانة والإعلامية رانيا محمود ياسين، عبر حسابها بموقع انستجرام:"الاختيار وجع قلب بطعم حلاوة الشهادة ربنا يرحم الابطال الحقيقين في جنه الخلد وبشكر كل انسان تعب واجتهد وشارك في هذا العمل الوطني العظيم".



رانيا محمود ياسين أنستجرام

وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة قناة ON، أحداثاً مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل.

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