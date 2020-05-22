شكرا لقرائتكم خبر عن "لا يختلف عن الحقيقة".. شاهد ديكور "ملحمة البرث" فى مسلسل الاختيار‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وراء الكاميرات مجهود كبير ، لا يظهر منه سوى مشاهد لا تتعدى مدتها دقائق معدودة لتخرج الصورة أقرب للحقيقة، ‏خاصة فيما ‏يتعلق بالأعمال الملحمية الواقعية، التى تصور حدثا يرتبط بزمان ومكان محددين، وهذا ما ظهر فى الحلقة ‏‏28 من مسلسل الاختيار ‏للنجم أمير كرارة والتى كانت حديث المصرين أجمعين، لما فيها من بطولات الكتيبة 103 صاعقة ‏بقيادة الشهيد البطل أحمد المنسى.‏

مصمم الديكور محمود الغريب ، أحد منفذى ديكور مسلسل الاختيار، تحدث عن أهم الصعوبات التى واجهته فى تنفيذ ‏ديكور موقعة البرث، وقال لـ"الخليج 365" من أهم الصعوبات بناء الديكور فى موقع مكشوف عرضه للتغيرات المناخية ‏والأمطار الشديدة التى كادت أن تؤثر عليه ، وكذلك ندرة المياه والكهرباء فى المكان وجميع المرافق الحيوية للأفراد ، ‏فكان مكان التحضير أشبه بصحراء خالية من الحياة‎ . ‎

وعن تعاونه مع أحمد فايز المشرف الفنى ومهندس ديكور العمل قال : يعتبر مسلسل الاختيار هو رابع عمل درامى ‏يجمعنى به بعد سلسلة أجزاء كلبش ، وأضاف: هناك كمياء بيننا فى العمل وعلاقة أخوة تذلل الصعاب، وهذه العلاقة ‏جعلتنى قادرا على قراءة أفكاره التى يريد تنفيذها والتفانى فى تحقيق رؤيته الفنية كما يتمنى ‏‎. ‎

وأضاف: أستغرق التحضير لموقع البرث ما يقرب من شهرين ، وقد حدث ارتباط كبير بالمكان وأصبح جزءا منا ، ‏فتحويله من صحراء جرداء إلى كمين البرث مر بمراحل كثيرة وكنا نأخذ فى الاعتبار أثناء البناء مرحلة التفجير وكيف ‏ستتم لتحقق الشكل المرجعى للحادث المتعارف عليه‎ .‎

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وكان الغريب قد كتب على صفحته على فيس بوك: ‏بحمد ربنا إنه شرفنى بأنى كنت جزء من مسلسل الاختيار.. ده ‏عمل للتاريخ.. فترة تنفيذى لديكور البرث تحديداً كانت أطول فترة ‏أقضيها فى بناء ديكور.. بقى فيه ارتباط غريب بينى ‏وبينه".‏

وأضاف غريب: "كم هائل من التفاصيل المعمارية واستغراق فى المحاكاة ونقل دقيق للزمان والمكان برغم ندرة المراجع.. ‏كنت حاسس ‏بمسؤلية فظيعة.. بوثق حدث العالم كله هيحاسبنى على إخلاصى فى تنفيذه".‏

واختتم غريب: "أتمنى أكون أديت مهمتى بنجاح ومخذلتش المهندس أحمد فايز " المشرف الفنى على الديكور " اللى حط ‏ثقته فيا .. وبشكر كل الرجالة اللى وقفوا ‏معايا فى التنفيذ من مهندسين وإنتاج واسطوات وعمالة ديكور .. وربنا يرحم ‏شهداءنا ويقدرنا نرد الجميل".‏

وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة ‏قناة ‏ON، معركة ‏دامية بين التكفيريين وجنودنا الأبطال فى مربع البرث، حيث هاجم العشرات من التكفيريين، جنودنا ‏وحوش الأرض، حيث دمر المقدم ‏منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة ورجالة ما يقرب من 40 تكفيريا، بالإضافة إلى ‏تدمير 12 عربة كروز محملة بالأسلحة والذخيرة ‏والمدافع، فضلا عن تدمير مفخختين كانت قد انفجرتا فى مبنى كمين ‏البرث، إذ ظلت المعركة ما يقرب من 3 ساعات متواصلة حتى ‏وصل الدعم والطائرات.‏

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين ‏وهم محمد إمام، ‏آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، ‏وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ‏ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى‎.‎

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع ‏البرث"، بمدينة ‏رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من ‏الجوانب الاجتماعية ‏والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.‎