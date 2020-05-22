"لا يختلف عن الحقيقة".. شاهد ديكور "ملحمة البرث" فى مسلسل الاختيار‏

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مصمم الديكور محمود الغريب ، أحد منفذى ديكور مسلسل الاختيار، تحدث عن أهم الصعوبات التى واجهته فى تنفيذ ديكور موقعة البرث، وقال لـ"الخليج 365" من أهم الصعوبات بناء الديكور فى موقع مكشوف عرضه للتغيرات المناخية والأمطار الشديدة التى كادت أن تؤثر عليه ، وكذلك ندرة المياه والكهرباء فى المكان وجميع المرافق الحيوية للأفراد ، فكان مكان التحضير أشبه بصحراء خالية من الحياة .
وعن تعاونه مع أحمد فايز المشرف الفنى ومهندس ديكور العمل قال : يعتبر مسلسل الاختيار هو رابع عمل درامى يجمعنى به بعد سلسلة أجزاء كلبش ، وأضاف: هناك كمياء بيننا فى العمل وعلاقة أخوة تذلل الصعاب، وهذه العلاقة جعلتنى قادرا على قراءة أفكاره التى يريد تنفيذها والتفانى فى تحقيق رؤيته الفنية كما يتمنى .
وأضاف: أستغرق التحضير لموقع البرث ما يقرب من شهرين ، وقد حدث ارتباط كبير بالمكان وأصبح جزءا منا ، فتحويله من صحراء جرداء إلى كمين البرث مر بمراحل كثيرة وكنا نأخذ فى الاعتبار أثناء البناء مرحلة التفجير وكيف ستتم لتحقق الشكل المرجعى للحادث المتعارف عليه .
وكان الغريب قد كتب على صفحته على فيس بوك: بحمد ربنا إنه شرفنى بأنى كنت جزء من مسلسل الاختيار.. ده عمل للتاريخ.. فترة تنفيذى لديكور البرث تحديداً كانت أطول فترة أقضيها فى بناء ديكور.. بقى فيه ارتباط غريب بينى وبينه".
وأضاف غريب: "كم هائل من التفاصيل المعمارية واستغراق فى المحاكاة ونقل دقيق للزمان والمكان برغم ندرة المراجع.. كنت حاسس بمسؤلية فظيعة.. بوثق حدث العالم كله هيحاسبنى على إخلاصى فى تنفيذه".
واختتم غريب: "أتمنى أكون أديت مهمتى بنجاح ومخذلتش المهندس أحمد فايز " المشرف الفنى على الديكور " اللى حط ثقته فيا .. وبشكر كل الرجالة اللى وقفوا معايا فى التنفيذ من مهندسين وإنتاج واسطوات وعمالة ديكور .. وربنا يرحم شهداءنا ويقدرنا نرد الجميل".
وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة قناة ON، معركة دامية بين التكفيريين وجنودنا الأبطال فى مربع البرث، حيث هاجم العشرات من التكفيريين، جنودنا وحوش الأرض، حيث دمر المقدم منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة ورجالة ما يقرب من 40 تكفيريا، بالإضافة إلى تدمير 12 عربة كروز محملة بالأسلحة والذخيرة والمدافع، فضلا عن تدمير مفخختين كانت قد انفجرتا فى مبنى كمين البرث، إذ ظلت المعركة ما يقرب من 3 ساعات متواصلة حتى وصل الدعم والطائرات.
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.
ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.
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