شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "خيانة عهد" الحلقة 28.. خالد سرحان يعترف بقتله عبير صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت الحلقة 28 لامن مسلسل "خيانة عهد"، اعتراف خالد سرحان بقتله لزوجته عبير صبري ضمن الأحداث معتمدا علي أنه سيقوم بتبرير قتلها بأنها كانت تخونه وأن هناك " فلاشة" عليها فيديو وهي تخونه مع رجل الأعمال مجدي الصياد، وطلب سرحان من شقيقته يسرا احضار الفلاشة من شقته القديمة، إلا أن يسرا قامت بمحو محتوي الفلاشة ووضعت عليها صورة لنجلها هشام، وعندما اعترف سرحان طلب من النيابة أن تفتح الفلاشة لتجد دليل براءته إلا أن النيابة لم تجد إلا صورة هشام نجل يسرا ليضيع بذلك دليل خيانتها له.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.