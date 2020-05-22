شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة أكمل رسلان والمطرب يعلق: ضهرى انكسر يا أمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت أمس الخميس، والدة المطرب أكمل رسلان، حسبما أعلن عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث نشر صورة تجمعه بها وعلق عليها قائلا، "الدوام لله.. امي في ذمة الله... ظهري انكسر يا امي... ادعولها بالمغفرة والرحمه". Advertisements كما نشر أيضا صورة لوالدته مرددا دعاء، "نسأل الله أن يجعل فقدانها في هذه الأيام المباركه شفيعاً لها يارب، اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران أغفر لها وأرحمها وعافها وأعف عنها وأكرم نزلها، ووسع مدخلها وأغسلها بالماء والثلج وبالبرد، اللهم آنسها في وحدتها وآنسها في وحشتها وآنسها في غربتها...اللهم آمين يارب العالمين،، مع السلامه يا أمى"

اكمل رسلان ووالدته (1)



اكمل رسلان ووالدته (2)



اكمل رسلان ووالدته (3)

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