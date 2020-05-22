شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال: شكرا تامر مرسى وأمير كرارة.. عمل رائع يذكرنا بأخواتنا الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المطرب رامي جمال عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لأحد أصدقائه الذى نال الشهادة فداء للوطن وكتب بوست قال فيه: "ده أخويا الشهيد عمرو صلاح.. ده كمان بطل.. شكرا يا عمرو.. شكرا يا منسي.. شكرا لكل عسكري وضابط وفرد في جيش وشرطة البلد ". ووجه رامى جمال شكره إلى الأستاذ تامر مرسى والنجم أمير كرارة قائلا: "الله يسامحكم على الشطارة دي في تذكير الناس ببطولات إخواتنا وولادنا عمل رائع والحقيقة كانت أروع ولكنها كانت وستظل صعبة.. أنا شفت الحلقة كأنه عمر.. لأن بلدنا قدمت من ولادها كتير وكل حد هيشوفها زيي.. الله يرحمنا ويجمعنا بيكم".

كان قد قرر رامى جمال، مؤخرا التبرع لمستشفيات العزل الموجودة بمحافظتى الدقهلية والقاهرة فى مواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال منشور له على إنستجرام كتب خلاله: "قررت التبرع لمستشفيات العزل فى محافظتى الدقهلية والقاهرة بالمواد الطبية والغذائية، ووعد بهدايا لأبطالنا الدكاترة وأبطال التمريض، وبطلب من كل أصدقائى الفنانين ورجال الأعمال التصرف بالمثل فى أى مستشفى يختارونها".

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وحقق النجم رامى جمال نجاحا كبيرا منذ طرح ألبومه "أنا لوحدى"، حيث تصدر تريند يوتيوب بكل أغانيه، واحتلت أغنية "سقف" المركز الأول منذ طرحها من حوالى 6 أيام، وبعدها أغنية "بيهم كلهم" ثم باقى الأغانى منها "استغنيت" و"فكرة المتساب".

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع عدد من الشعراء منهم تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات