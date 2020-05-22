شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تاني ليه" الحلقة 28.. تارا عماد تعقد صفقة مع شريف منير للرجوع لكريم فهمى والان مع تفاصيل الخبر
من جانب آخر تقابل داليدا "صبا الرافعي" مراد "كريم فهمي" لتحذره بأن إيهاب قد استخدم إياد عشيقها لزرع تطبيق موبايل ليتجسس عليها، ويطلب منها مراد أن تشتري موبايل أخر حتى يستطيعوا التحدث بحرية، وتجد داليدا مراد متغيرا وحزينا فتنصحه أن يذهب لغالية ويحاول أن يصالحها لأنها الوحيدة التي تستطيع أن تخرجه من هذا الحزن.
يمتثل مراد لكلام داليدا ويذهب لمنزل غالية ولكنه لا يجدها، فتحدث إلى جدتها وقص عليها ماحدث مع والده وتطمئنه جدتها أنها ستقف بجانبه حتى تزوجه غالية، وفي نفس الوقت توعد سوسن بدر والدة غالية عبد الله بمساعدته للرجوع إلى غالية مرة أخرى من أجل ابنتهما.
وفي مشهد آخر يتقدم هيثم "سليمان عيد" لخطبة روعة "إيمان السيد" في لحظات كوميدية، ولكن تطلب منهم جدة غالية أن يتزوجا في بيتها حتي يظلوا معها بعدما تتزوج غالية حفيدتها وعائشها ابنتها.
مسلسل ونحب تاني ليه يعرض علي قناة CBC ، و CBC دراما ، تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .
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