شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تاني ليه" الحلقة 28.. شريف منير يطلب فرصة ثانية من ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 28 من مسلسل ونحب تاني ليه للنجمة ياسمين عبد العزيز، ذهاب غالية "ياسمين عبد العزيز" لمنزل طليقها عبد الله "شريف منير"، وذلك بعدما اتصل عبد الله بابنته تيا وطلب منه المجىء للمنزل لتناول الغداء معه وأن تحضر أمها معها، ولكن رفضت غالية رفضا قاطعا وتركت ابنتها تبكى ودخلت حجرتها، لحقت بها والدتها "سوسن بدر" ووجدتها تبكى فسألتها عن السبب ولكنها لم ترد، فأدركت والدتها أن السبب مراد "كريم فهمي".

تحاول سوسن بدر أن تقنع ابنتها بضرورة العودة لطليقها وأن تنسى مراد، وأن تضحي بسعادتها من أجل سعادة ابنتها، فترد عليها ياسمين متسائلة لماذا لا يشعر أحد بمشاعرها وأحاسيسها، وتقنعها في النهاية بأن تذهب لتناول الغداء مع ابنتها وطليقها، وهناك يطلب عبد الله من غالية التحدث على انفراد، ويبدأ حديثه معها مترجيا إياها أن تسامحه وتعطيه فرصة ثانية وأكد لها أنه تغير بعد الحادث وطلب منها أن تفكر في كلامه وترد عليه لاحقا.

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مسلسل ونحب تاني ليه يعرض علي قناة CBC ، و CBC دراما ، تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.