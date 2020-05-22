شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري بعد استشهاد المنسي في "الاختيار": رحم الله شهداء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النجم رامي صبري عبر حسابه بإنستجرام بعد عرض الحلقة الـ28 من مسلسل الاختيار بطولة النجم أمير كرارة، والتي استشهد فيها أفراد كمين البرث، إثر ملحمة بطولية، وكان على رأسهم الشهيد أسطورة الصاعقة وقائد الكتيبة 103 أحمد منسي، حيث شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من العمل الذى يعرض حصرياً على شاشة قناة ON، معركة ضخمة بين التكفيريين وجنودنا الأبطال في مربع البرث.

وكتب رامي صبري على صفحته: "رحم الله شهداء الوطن تحيا مصر".

وحازت مؤخرًا أغنية "غريب الحب" تتر مسلسل "فرصة تانية" غناء النجم رامي صبري على إعجاب الجماهير، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدي، والتي تم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع يوتيوب.

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"فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.

يذكر أن آخر أعمال النجم رامى صبرى، أغنية "حياتى مش تمام" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى، وتنتمى إلى أغانى المقسوم البطىء، وحققت حتى الآن نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية منذ طرحها، بعد نجاح أغنية "أهد الدنيا" التى جمعت رامى صبرى بكل من عزيز الشافعى وجلال الحمداوى ولاقت نجاحًا كبيرًا.