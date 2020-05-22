- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يداعب زوجته: هى البيت اللى لاممنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وعلق: النهاردة عيد ميلاد إنجي مراتى.. كل سنة وهي طيبة وبخير وبصحة وبسعادة.. كل سنة وهى البيت اللى لاممنا.. والباقي أنا هقولوا لها".
قمر يعيش خالة من النجاح بسبب مسلسله فلانتينو المشارك في الماراثون الدرامي لهذا العام وحقق نجاحا كبيرا مع الجمهور .
قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.
ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت .
مسلسل "فلانتينو" إخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.
تغريدة ايمن بهجت قمر
احتفل المؤلف أيمن بهجت قمر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعيد ميلاد زوجته، ونشر صورة له بصحبتها
وعلق: قائلا :انهاردة عيد ميلاد إنجي مراتى... كل سنة وهي طيبة وبخير وبصحة وبسعادة ..كل سنة وهى البيت اللى لاممنا.. والباقي انا هقولوا لها".
قمر يعيش نجاح مسلسل فالنتينو المشارك في الماراثون الدرامي لهذا العام وحقق نجاح كبير ا مع الجمهور
قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.
ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت
مسلسل "فلانتينو" إخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.
تغريدة ايمن بهجت قمر
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن بهجت قمر يداعب زوجته: هى البيت اللى لاممنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.