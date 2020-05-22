شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يداعب زوجته: هى البيت اللى لاممنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

احتفل المؤلف أيمن بهجت قمر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعيد ميلاد زوجته، ونشر صورة له بصحبتها.

وعلق: النهاردة عيد ميلاد إنجي مراتى.. كل سنة وهي طيبة وبخير وبصحة وبسعادة.. كل سنة وهى البيت اللى لاممنا.. والباقي أنا هقولوا لها".

قمر يعيش خالة من النجاح بسبب مسلسله فلانتينو المشارك في الماراثون الدرامي لهذا العام وحقق نجاحا كبيرا مع الجمهور .

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.

ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت .

مسلسل "فلانتينو" إخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

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تغريدة ايمن بهجت قمر

احتفل المؤلف أيمن بهجت قمر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعيد ميلاد زوجته، ونشر صورة له بصحبتها

وعلق: قائلا :انهاردة عيد ميلاد إنجي مراتى... كل سنة وهي طيبة وبخير وبصحة وبسعادة ..كل سنة وهى البيت اللى لاممنا.. والباقي انا هقولوا لها".

قمر يعيش نجاح مسلسل فالنتينو المشارك في الماراثون الدرامي لهذا العام وحقق نجاح كبير ا مع الجمهور

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.

ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت

مسلسل "فلانتينو" إخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.