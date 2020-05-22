بريانكا شوبرا تتسوق برفقة ابن أخت سلمان خان.. صورة

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

نشرت الصحف الهندية صورة جديدة للنجمة الكبيرة بريانكا شوبرا وهي بصحبة إبن أخت سلمان خان أهيل شارما، ومن المعروف علاقة الصداقة التي تربط بريانكا شوبرا بشقيقة سلمان خان أربيتا خان شارما.

في التفاصيل، تعيش الممثلة بريانكا شوبرا حاليا في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة مع زوجها نيك جوناس وتقضي الوقت في المنزل وسط العزل الذاتي . في مارس 2020، جاءت بريانكا ونيك إلى الهند لقضاء بعض الوقت مع العائلة والاحتفال بهولي.

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في كل مرة تأتي بريانكا إلى الهند، تخصص وقتًا للقاء أصدقائها المقربين ومن بينهم أخت سلمان خان أربيتا خان شارما، كما تحب بريانكا قضاء الوقت مع صديقتها وابنها أهل، ويخلف عن ذلك صورا تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

ظهرت إحدى هذه الصور مؤخرا لبريانكا مع ابن شقيق سلمان خان، أطلت بريانكا وهي ترتدي فستانًا جميلًا بحزام كستنائي اللون بكعب. وشعرها مرسل ويمكن أن نرى حقيبة في يدها. ومع ذلك، شوهدت “بي سي” أيضًا ممسكة بيد الطفل أهل أثناء المشي.

في هذه الأثناء ، على جبهة العمل ، قامت بريانكا بتصوير فيلم لمنصة نيتفليكس، مع راجكومار راو. كما شوهدت آخر مرة في The Sky Is Pink مع فرحان أختار ، وزيرا وسيم وروهيت صراف.