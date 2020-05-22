أحمد العوضي: ياسمين عبدالعزيز حذرتني من «عشماوي».. الناس هتكرهك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد العوضي، كواليس تجسيده شخصية الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل “الاختيار”، والذي يشارك في السباق الرمضاني الحالي.

أحمد العوضي، قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، على قناة إكسترا نيوز، خلال استضافتها الفنان عباد عناني، إنه درس الشخصية وتعليقات الأشخاص عليه ومنها إنه “عسكريته ناشفة” أو أنه لا يمزح، مؤكدًا أنه أظهر تفاصيل الشخصية كما يجب أن تكون”.

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وأضاف، أنه درس شخصية عشماوي وأعماله الإرهابية لمدة 3 أشهر كما تدرب على الحركة واستفاد كثيرًا من ذلك لأنه رسم هوية خاصة بهذه الشخصية سواء بالعبارات أو الأسلوب مثل جملة “الله المستعان” مشيرًا إلى أن الإرهابيين يعيشون في عالم موازي ويرون كل البشر “طواغيت”.

كما كشف العوضي أن أول تعليق على دوره والمسلسل، جاء من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، موضحًا أنها قالت له: “إيه يا أحمد الدور اللي أنت عامله ده.. الناس هتكرهك”.

ويشارك في بطولة مسلسل “الاختيار”، أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.