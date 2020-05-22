وفاة الفنان السوري مأمون الفرخ

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفي مساء الخميس 21 مايو الفنان السوري مأمون الفرخ، عن عمر يناهز 62 عامًا، وذلك بعد تعرضه لازمة صحية مفاجأة.
وذكرت مصادر إعلامية سورية أن سبب الوفاة يعود إلى احتشاء في عضلة القلب، واشتهر الفرخ، بدوره في مسلسل باب الحارة “أبو سمير الحمصاني،
يذكر أن مأمون الفرخ هو ممثل ومخرج مسرحي سوري من مواليد دمشق في 31 يناير 1958 وهو خريج بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل وقسم كلية الدراما والموسيقى، شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية و مسرح والرسوم المتحركة.
كما شارك في عشرات الأعمال كان أحد أشهرها مسلسل “باب الحارة” الذي أدى فيه دور “أبو سمير الحمّصاني”، إضافة إلي مشاركته في مسلسلات “يوميات مدير عام” و”أيام الغضب” و”أخوة التراب” و”بطل من هذا الزمان” و”الخوالي” و”العبابيد”، و”الهروب إلى القمة” و”ليالي الصالحية” و”أهل الراية” و”أسعد الوراق” و”الزعيم”، وغيرها الكثير.
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