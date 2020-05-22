وفاة الفنان السوري مأمون الفرخ

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي مساء الخميس 21 مايو الفنان السوري مأمون الفرخ، عن عمر يناهز 62 عامًا، وذلك بعد تعرضه لازمة صحية مفاجأة.

وذكرت مصادر إعلامية سورية أن سبب الوفاة يعود إلى احتشاء في عضلة القلب، واشتهر الفرخ، بدوره في مسلسل باب الحارة “أبو سمير الحمصاني،

يذكر أن مأمون الفرخ هو ممثل ومخرج مسرحي سوري من مواليد دمشق في 31 يناير 1958 وهو خريج بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل وقسم كلية الدراما والموسيقى، شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية و مسرح والرسوم المتحركة.

كما شارك في عشرات الأعمال كان أحد أشهرها مسلسل “باب الحارة” الذي أدى فيه دور “أبو سمير الحمّصاني”، إضافة إلي مشاركته في مسلسلات “يوميات مدير عام” و”أيام الغضب” و”أخوة التراب” و”بطل من هذا الزمان” و”الخوالي” و”العبابيد”، و”الهروب إلى القمة” و”ليالي الصالحية” و”أهل الراية” و”أسعد الوراق” و”الزعيم”، وغيرها الكثير.